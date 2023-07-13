Antalya’daki 53 tarımsal sulama kooperatif başkanıyla 2023 yılında verilecek enerji desteğine ilişkin protokol imzalayan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2019 yılında bu yana GES’lerde ürettikleri enerji ile sulama kooperatiflerine toplam 119 milyon 850 bin TL elektrik desteği verdiklerini, bu miktarın güncel kur ile 250 milyon TL değerinde olduğunu söyledi. Başkan Böcek, 2023 yılında da üreticilere 50 milyon TL’lik enerji desteği sağlayacaklarını açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımın başkenti Antalya’da üreticiyi her alanda destekliyor. Özellikle son yıllarda artan elektrik maliyetleri karşısında zor durumda olan çiftçilere yönelik Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehrin farklı bölgelerinde 7 adet Güneş Enerji Santrali (GES) kurdu. Büyükşehir Belediyesinin GES tesislerinde ürettiği enerji sulama kooperatiflerinin enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’da faaliyet gösteren 53 tarımsal sulama kooperatifi başkanı ile bir araya geldi. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Başkan Muhittin Böcek, kooperatif başkanları ile 2023 yılında verilecek elektrik desteğine ilişkin protokol imzaladı.

"Tarıma her alanda destek"

Böcek, turizm ve tarımın başkenti Antalya’da yerelden kalkınma modeli ile 2019 yılından itibaren üreticiyi her alanda desteklerini söyledi. Başkan Muhittin Böcek, “Özellikle üreticilerin girdi maliyetlerini düşürmek için sulama kooperatiflerine enerji desteği veriyoruz. Bu çerçevede bugün destek verdiğimiz kooperatif sayışımız 53 oldu. Bu kooperatiflere elektrik desteği olarak ödediğimiz miktar 119 milyon 850 bin TL’dir. Artan döviz kurları ile sulama kooperatiflerine ödediğimiz bu miktar güncel kur ile 250 milyon TL’dir. Ayrıca dijital tarım uygulamaları, biyolojik mücadele ve birçok alanda Antalyalı çiftçilerimize destekler veriyoruz” dedi.

"2023 yılında 50 milyonluk bütçe"

Başkan Muhittin Böcek, 15 tane sulama tesisini Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiğine dikkat çekerek, “Türkiye’de bir ilk olarak Sülekler ve Bahçeyaka mahallerine kurduğumuz güneş enerjisi santraliyle üreticimizin enerji maliyeti olmadan tarımsal sulama yapmasını sağlıyoruz. Bu proje ile bu iki mahallede 3 bin 500 dekar alanı araziyi suya kavuşturduk. 53 sulama kooperatifimize verdiğimiz enerji desteği ve 15 sulama tesisimizle 22 bin çiftçi ailesinin üretimine katkı sağlıyoruz. Çiftçiye verdiğimiz elektrik desteğiyle 40 bin dekar alan su ile buluşuyor. 2023 yılında 50 milyon TL’lik bir destek vereceğiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizin elektrik maliyetlerinin yüzde 85’ini karşılıyoruz” diye konuştu.

"Talepler dinlendi"

Başkan Muhittin Böcek, daha sonra sulama birliği kooperatifleriyle 2023 yılında verilecek desteğe ilişkin protokolü imzaladı. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, ASAT Genel Müdür Yardımcısı Ümit Daban ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, tek tek kooperatif başkanlarının talep ve önerilerini dinledi. Kooperatif başkanları Başkan Muhittin Böcek’e üreticiye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.