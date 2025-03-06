Antalya’da, düzensiz göçle mücadele kapsamında Şubat ayında 14 operasyon gerçekleştirildi. Kimlik denetimlerinde 25 bin 654 kişi kontrol edilirken, 381 düzensiz göçmen yakalandı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Şubat Ayı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı’nda Antalya’daki asayiş olaylarına ilişkin verileri kamuoyu ile paylaştı. İl genelinde kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta 2024-2025 yılları Şubat ayları kıyaslamasında olay sayılarında yüzde 0,3’lük bir azalış meydana geldi. Aydınlatma oranlarında ise yüzde 2’lik bir artış yaşandı. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta da aynı dönemde yüzde 2,3’lük bir düşüş meydana geldi. Ancak, aydınlatma oranlarında yüzde 31 azalış yaşandı. 2025 yılı Şubat ayında toplam 950 hapis cezasına hükümlü şahıs ve 2 bin 759 ifadeye yönelik aranan şahıs yakalandı. Yapılan operasyonlar neticesinde 317 silah ele geçirilirken, 332 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Terör ve Organize Suçlarla Mücadele

Vali Şahin, terör suçları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin olarak "İlimizde toplam 23 terör operasyonu düzenledik. Bu operasyonlarda 13 şahıs gözaltına alındı, 1 şahıs tutuklandı. FETÖ/PDY’ye yönelik 2 operasyon, DEAŞ’a yönelik 5 operasyon ve DHKP/C’ye yönelik 2 operasyon gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı. Organize suçlara yönelik ise 9 operasyon düzenlendiğini belirten Şahin, "Bu operasyonlarda toplam 138 şahıs gözaltına alındı. Bunlardan 36’sı tutuklanırken, 102 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Toplam 9 organize suç çetesi çökertildi ve 254 milyon 575 bin 148 TL değerinde mal varlığına el konuldu" diye konuştu.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele

Düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara değinen Vali Şahin, "İlimizde geçici koruma altında bulunan 6 bin 714 Suriyeli mevcuttur. 2025 yılı Şubat ayında düzensiz göçle mücadele kapsamında 14 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 19 şahıs tutuklandı, 18 şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı, 21 araca el konuldu. Ayrıca, 25 bin 654 şahsa kimlik denetimi yapıldı ve 381 düzensiz göçmeni yakalandı" açıklamalarında bulundu.

Uyuşturucu ile mücadele

Uyuşturucu suçlarına yönelik yapılan operasyonlara ilişkin de bilgi veren Şahin, "Narkotik suçlarla mücadelede Şubat ayında 130 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 202 şahıs gözaltına alındı, 115 şahıs tutuklandı, 54 şahıs adli kontrol aldı. Kullanıcılık ve diğer suçlardan 788 olay meydana geldi, 649 şahıs gözaltına alındı, 12 şahıs tutuklandı. Operasyonlarımızda toplamda 45.3 kg esrar, 66 bin 88 adet sentetik ecza, 26.7 kg metanfetamin, 5 kg 85 gr eroin, 6.4 kg kokain, 22.6 kg bonzai, 13.4 kg skunk ve 43 kök kenevir ele geçirildi" dedi.

Siber suçlarla mücadele

Siber suçlarla ilgili olarak Şahin, "Bu yılın Şubat ayında 412 şahıs hakkında işlem yapıldı. Terör iltisaklı 120 şahıs tespit edildi. Yasa dışı bahis ve ödeme sistemleriyle ilgili 14 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 74 şahıs gözaltına alınırken, 30 şahıs tutuklandı. Çevrim içi çocuk istismarı suçuna yönelik gerçekleştirdiğimiz operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

Trafik denetimleri ve kazalar

Antalya genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri hakkında konuşan Vali Şahin, "435 bin 984 araç denetlendi. Çakar denetimlerinde 15 bin 357 araç kontrol edildi ve 1 araca cezai işlem uygulandı. 4 bin 213 ticari taksi denetlendi, 759 ticari taksiye ceza kesildi. 2 bin 910 okul servisine denetim yapılırken, 312 okul servisine cezai işlem uygulandı. İl genelinde meydana gelen ölümlü trafik kazalarında maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.

Sahil güvenlik faaliyetleri

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın faaliyetlerine de değinen Şahin, "2025 yılı Şubat ayında bin 467 adet seyir icra edildi. Bu kapsamda 225 gemi, tekne ve işletme kontrol edildi. Mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 21 tekne, gemi ve işletmeye yasal işlem uygulandı. Sahil güvenlik ekiplerimiz, bin 64 şahsı sorgularken, arama kaydı bulunan herhangi bir şahıs tespit edilmedi. Ayrıca, 1 arama kurtarma ve 1 tıbbi tahliye görevi icra edilerek 2 kişi sağ olarak kurtarıldı" şeklinde konuştu.