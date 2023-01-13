Antalya’da 4 gündür etkili olan sağanak yağış Döşemealtı ilçesinin çukur noktalarında kalan bazı villaların su altında kalmasına neden oldu. Vatandaşlara temel ihtiyaçları iş makinesiyle ulaştırılırken, su altındaki yerler havadan görüntülendi.

Antalya’da 4 gündür etkili olan sağanak yağış Döşemealtı ilçesinin çukur noktalarında kalan bazı villaların su altında kalmasına neden oldu. Vatandaşlara temel ihtiyaçları iş makinesiyle ulaştırılırken, su altındaki yerler havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyardığı Antalya’da salı gecesi başlayan şiddetli yağış ve fırtına etkisini yitirdi. 4 gündür aralıksız devam eden yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış yayaların yanı sıra sürücülere de zor anlar yaşattı. Öğleden sonra ise yağış etkisini azalttı. Şiddetli yağış kent merkezi kadar ilçelerde de etkili oldu. Döşemealtı ilçesinde çukur noktalarda kalan bazı villaların etrafı suyla kaplandı. Çığlık ve Yağca Mahallesi’ndeki küçük kanallardan gelen su Yeniköy Mahallesi mezarlık karşısındaki bazı villaları su altında bıraktı. Her tarafı suyla kaplanan vatandaşların yardımına belediye ekipleri koştu. Zaman zaman bir metreye yaklaşan su nedeniyle bina sakinleri dışarı çıkamadı. Vatandaşların su ekmek gibi temel ihtiyaçları iş makineleriyle ulaştırıldı. Bölgede narenciye, zeytin ve nar ağaçlarının da sular altında kaldığı görüldü.

Sular altında kalan ev ve bahçeler havadan da görüntülendi.

Sulu alandan aracıyla geçen Mustafa Özgün, şiddetli yağış nedeniyle her yeri su bastığını belirterek, “Her yeri su bastı. Çığlık ve Yağca’dan gelen sular bu noktadaki çukur yeri bastı. Her sene aynı şekilde burası su altın kalıyor. Evler sular altında, biz de arabayla geçemedik” dedi.