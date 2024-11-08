Antalya’da son 72 saatte 210 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığınca suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik Jandarma Dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son 72 saatte farklı suçlardan aranan, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 6 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 1 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 38 şüpheli başta olmak üzere toplam 210 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.