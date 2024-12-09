Antalya’da son 1 haftada asayiş olaylarına karışan ve polis ekipleri tarafından yakalanıp adli makamlara sevk edilen 228 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri “kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık, hırsızlık ve cinsel suçlar” başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları ile ilgili uygulama ve denetimlerini sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda son 1 haftada 177 bin 5 kişi sorguladı, 1039’u aranan olmak üzere 2 bin 27 şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen şahıslardan 228’si tutuklandı.

Yine ekiplerin denetimlerinde 31 bin 548 otomobil ve motosiklet inceleni, çalıntı, hacizli ve yakalamalı 12 otomobil ile motosiklet yakalandı.

712 geçici konaklama yeri ile 60 kiralık araç firmasının kontrolünde, 1 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde ayrıca, 3 motosiklet, 28 silah, 430 fişek ve tüfek kartuşu ile 1 kesici alet ele geçirildi.