Antalya’da emniyet güçlerinin son 1 haftada yakalayıp adliyeye sevk ettiği şahıslardan 212’si tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, “kasten öldürme, kasten yaralama, yağma ve hırsızlık” suçları başta olmak üzere meydana gelen asayiş olaylarıyla ilgili uygulama ve denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda 194 bin 190 şahsın sorgulamasını gerçekleştiren ekipler, 507’si aranan şahıs olmak üzere bin 637 şahsı yakaladı. Bu şahıslardan adli makamlara sevk edilen 212’si ise tutuklandı.

Yine denetimler kapsamında 37 bin 133 otomobil ve motosiklet incelenirken, çalıntı, hacizli, yakalamalı olan 19 otomobil ile motosiklet yakalandı.

866 geçici konaklama yeri ile 75 kiralık araç firmasını kontrol eden ekipler, 8 işletmeye idari yaptırım kararı uyguladı. Denetimlerde ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçu kapsamında; 15 olayda 62 şahsa işlem, Kabahatler Kanunu kapsamında da 235 şahsa idari para cezası uygulandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda ise 59 ateşli silah, bin 633 fişek ve tüfek kartuşu, 3 kesici alet ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin TL ele geçirildi.