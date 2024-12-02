Antalya’da polisin son 1 haftada aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda 540 şahıs yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda son son bir haftada yapılan çalışmalarda il genelinde hırsızlıktan 60, - dolandırıcılık 112, yağma 10, cinsel suçlardan 4, öldürmeden 4 ve diğer suçlardan 350 aranan şahsı yakaladı. Şahıslardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 155, ifadesinin alınmasına yönelik yakalama emri ile aranan 385 şahıs olmak üzere toplam 540 şahıs adli makamlara sevk edilmiştir.