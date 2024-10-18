Antalya’da son 1 haftada haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 490 aranan şahıs yakalandı.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Ekiplerin il genelinde son bir haftada yaptıkları çalışmada, hırsızlık suçlarından 50, dolandırıcılıktan 81, yağmadan 8, cinsel suç 5, öldürme suçundan 1 ve diğer suçlardan 345 şahıs yakalandı.

Yakalan şahıslardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 163, ifadesinin alınmasına yönelik yakalama emri il aranan 327 şahıs olmak üzere toplam 490 şahıs adli makamlara sevk edildi.