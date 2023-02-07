Antalya’da 3 katlı apartmanın çatısında çıkan baca yangını, esnaf ve çevredeki vatandaşları tedirgin etti. Sokağı dumanla kaplayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya’da 3 katlı apartmanın çatısında çıkan baca yangını, esnaf ve çevredeki vatandaşları tedirgin etti. Sokağı dumanla kaplayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, sabah 09.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi 22 Sokak’taki 3 katlı bir apartmanın çatı kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alt katında bir restoranın bulunduğu apartmandan duman çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Apartmanın giriş katındaki restoran ile çatı kısmında oluşan yoğun duman, esnafı ve çevredeki vatandaşları tedirgin etti. İhbarın ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, esnaf kendi imkanlarıyla yangına müdahale edip söndürmeye çalıştı. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını 20 dakikalık bir çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.