ANTALYA (İHA) – Antalya’da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 adet silah ele geçirilirken, 5 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince; M.P., A.B., N.B., M.Y. ve A.K. isimli şahısların kaçak silah ticareti yaptıkları yönünde bilgiye ulaşıldı. Jandarma ekiplerince yapılan aramalarda; 2 adet 7,65 milimetre tabanca, 4 adet şarjör, 270 adet tabanca fişeği, 4 adet av tüfeği, 2 adet kasatura, 1 adet muşta, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen kılıç ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alınarak haklarında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.