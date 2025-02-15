Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ve AESOB işbirliğiyle Türkiye’de ilk kez sıhhi tesisatçı esnaflarına yönelik Atık Su Şube Yolu Kontrol Belgesi ve ASAT kayıt numarası verildi. Böylece meslek kodu olmadan kaçak ve korsan şekilde çalışanların önüne geçilecek.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliği içerisinde Antalya genelindeki sıhhi tesisatçı esnafına su ve atık su bağlantı raporu ve tesisatçılar eğitimi verildi.

900 TESİSATÇI EĞİTİM ALDI

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (AESOB) Toplantı Salonu'nda gerçekleşen eğitime AESOB Başkanı Adlıhan Dere, ASAT Genel Müdür Yardımcısı Necdet Erol, ASAT Abonelik İşleri Daire Başkanı Emrah Kıldıran, ASAT Ruhsatlandırma ve Kontrol Şube Müdürü Burak Adalı, ASAT Sayaç ve Saha Kontrol Müdürü Emre Akdemir ve sıhhi tesisat esnafları katıldı. Sıhhi tesisatçı esnafına mesleklerini daha kalifiye, sistemli ve belgeli yapabilmeleri için kapsamlı bir eğitim gerçekleştirildi. Antalya genelindeki toplam 900 tesisatçı esnafına ASAT Genel Müdürlüğü Ruhsatlandırma ve Kontrol Şube Müdürü Burak Adalı ve Sayaç ve Saha Kontrol Müdürü Emre Akdemir, tarafından eğitim verildi. Eğitimde, binalarda su ve kanalizasyon bağlantılarının nasıl yapılması gerektiği, tesisat malzemelerin hangi özelliklerde olması gerektiği, projelere nasıl uyulması gerektiği gibi konular anlatıldı.

EĞİTİMLİ, BELGELİ VE KALİFİYE USTALAR

Düzenlenen eğitim hakkında bilgi veren ASAT Abonelik İşleri Daire Başkanı Emrah Kıldıran

“Türkiye’de bir ilk olarak gerçekleştirilen Antalya ve 19 ilçedeki sıhhi tesisatçı ve makine mühendislerine eğitim düzenliyoruz. Bu kapsamda binaların su tesisatları ve kanalizasyon tesisatları iskân aşamasında ASAT tarafından incelenecek. Eğitim sonunda emekçilere sertifikaları ve ASAT kayıt numarası verilecek. Bu eğitimi almamış meslek kodu bu işi öngörmeyen meslek kodları artık bu işi kaçak şekilde yapamayacak” dedi.

KAÇAK VE KORSAN ÇALIŞANA GEÇİT YOK

AESOB Başkanı Adlıhan Dere de “Artık işinin ehli olmayan, NACE kodları başka meslek gruplarında olan, vergi kaydı, esnaf sicil kaydı ve oda kaydı bulunmayanlara geçit verilmeyecek. ASAT ve AESOB işbirliğiyle Kaştan Gazipaşa’ya kadar bu işi yapan tüm emekçiler bir NACE kodu altında sadece sıhhi tesisat işini yapacak. Düzenlenen eğitimle belgelerine kavuşan esnafımıza verilen kod numarası ile hakkını korumuş olacağız. Türkiye’de bir ilk olan bu çalışma için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e ve ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ile ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.