Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, hava sıcaklıklarının sahil kesimlerinde 2 ila 4, iç kesimlerde 4 ila 8 derece civarında artacağını duyurdu. Ayrıca kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlar; günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bölge genelinde etkisini artırması bekleniyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi vatandaşları sıcak havalara karşı uyardı.

Yapılan uyarıda, “Sıcak hava dalgasının Perşembe günü etkisini artıracağı ve hafta başına kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, sahil kesimlerinde 2 ila 4, iç kesimlerde 4 ila 8 derece civarında artacağı tahmin ediliyor. Nem değerlerinin bölgemizin iç kesimlerinde yüzde 30-50, sahil kesimlerinde yüzde 50-80 arasında seyretmesi bekleniyor. Yüksek sıcaklık ve yüksek nem ile birlikte hissedilen sıcaklıklarda artış beklendiğinden, bölgemizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” sözlerine yer verildi.