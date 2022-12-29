Antalya’da dumanların çıktığı servis minibüsü kısa sürede alevlere teslim oldu. Sürücülerin ve bir trafik polisinin yangın tüpü ile müdahale ettiği minibüs kullanılamaz hale geldi.

Antalya’da dumanların çıktığı servis minibüsü kısa sürede alevlere teslim oldu. Sürücülerin ve bir trafik polisinin yangın tüpü ile müdahale ettiği minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 75. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde servis minibüsüyle seyir halinde olan sürücü, minibüsten dumanların çıktığını görünce aracını park ederek yardım istedi. Minibüs bir anda alevlere teslim oldu. Sürücünün yardımına önce diğer sürücüler, sonrasında bir trafik polisi koştu. Çok sayıda sürücünün yangın tüpleri ile müdahale ettiği yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni, yapılan incelemeden sonra netlik kazanacak.