Antalya’nın Serik ilçesinde gece saatlerinde etkili olan dolu yağışı seralarda büyük hasara yol açtı.

Serik ilçesinde dün gece saat 23.00 sıralarında aniden bastıran dolu yağışına hazırlıksız yakalanan çiftçiler zor anlar yaşadı. Dolu nedeniyle camları kırılan seralardaki domates, salatalık, patlıcan gibi ürünler ve açık bahçelerdeki nar ağaçları büyük zarar gördü. Sera sahibi Mehmet Teker, "1997 yılından bu yana sera işi yapıyorum, bu zamana kadar ben böyle bir şey görmedim. Ufak tefek dolu yağışı oluyordu ama böyle bir zararı olmamıştı" dedi.

Nar üreticisi Mehmet Karanfil ise sabah geldiklerinde ağaçların altında 1 metrelik dolu olduğunu söyleyerek, "Ne yapacağımızı şaşırdık. Dün 985 kilogram nar hasadı yaptım. 55 ağaçtan hiçbir şey kalmadı. Ceviz ağaçlarının yüzde 50’si de zarar gördü" diye konuştu.

Salatalık üreticisi Ramazan Küçüktat, "Gece saat 23.00 gibi dolu yağdı. Sabah baktığımızda seranın çok kötü olduğunu gördük. Allah’tan geldi, yapacak bir şey yok. Yaklaşık 150 bin lira zararımız var" şeklinde konuştu.

Domates üreticisi Feridun Teker, "Çiftçilerin yüzde 70’i zararda. Sabaha kadar aralıklarla yağdı. Benim seranın camları kırık durumda. Fidanlarım gitti, sera içerisine giremiyoruz. Allah’tan geldi, yapacak bir şey yok. Buna da şükür, en azından başımız sağ. Daha önce ufak tefek dolu yağışı olmuştu ama böylesini ilk kez yaşadım" açıklamasında bulundu.

Patlıcan üreticisi Talat Çeşme de, "Gece saatlerinde dolu yağışı meydana geldi. İçerisindeki patlıcanı, seranın camlarını, hiçbir şey koymadı. Yapılacak bir şey kalmadı. Sözün bittiği yerdeyiz" dedi.