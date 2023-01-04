Antalya’da son zamanlarda sık sık kazaların yaşanmasına neden olan scooterlar ile ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezince (UKOME) yeni kararlar alındı. Alınan kararlar doğrultusunda, kent merkezinde scooterlar hız sınırının 50 kilometreyi aştığı yollara giremeyecek, hızları ise 25 kilometre 20 kilometreye düşürülecek. Kullanıcılardan bazıları karardan haberinin olmadığını ifade ederken, bazıları da karardan duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.

Antalya’da son zamanlarda sık sık kazaların yaşanmasına neden olan scooterlar ile ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezince (UKOME) yeni kararlar alındı. Alınan kararlar doğrultusunda, kent merkezinde scooterlar hız sınırının 50 kilometreyi aştığı yollara giremeyecek, hızları ise 25 kilometre 20 kilometreye düşürülecek. Kullanıcılardan bazıları karardan haberinin olmadığını ifade ederken, bazıları da karardan duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi UKOME Genel Kurulu, 30 Aralık 2022 tarihinde gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı. Toplantıda son zamanlarda trafikte sık sık kazaların yaşanmasına neden olan ve son olarak Antalya’da iki gencin hayatını kaybetmesine neden olan scooterlar ele alındı. Toplantıda kentte scooterların hız sınırının 50 kilometreyi aştığı yollara girmesinin engellenmesi, hızlarının 25 kilometre hızdan 20 kilometreye düşürülmesi ve bazı noktalara girişinin engellenmesi yönünde kararlar alındı.

Karar şirketlere gönderildi

Kararlar, uygulanması için şirket temsilcilerine tebliğ edildi. Oy birliğiyle kabul edilen rapora göre, kentte scooterların hız sınırı 50 kilometre üstündeki yollarda kullanılması yasaklandı. Öte yandan, 25 kilometre hız da 20 kilometre hıza düşürüldü. Kararlar, uygulanması için şirket temsilcileri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına iletildi.

"Bu bir kaza nedenidir"

Antalya’da scooterlardan çok fazla şikayet aldıklarını belirten Antalya Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, "Aslında yönetmelik Ulaştırma Bakanlığından çıktı. Ulaştırma Bakanlığının hazırladığı yönetmelikte bazı yerler net belli değildi. Biz de buradaki eksiklikleri UKOME Genel Kurulu’na getirdik. Birtakım komisyonlar kurduk. Aldığımız en önemli kararlardan bir tanesi 50 kilometre hızın üzerinde hızı olan caddelere bu araçların çıkmaması yönünde oldu. Bu bir kaza nedenidir. 50 kilometre altında hız sınırının olduğu yerlerde kullanılmasını istiyoruz. Bunun dışında belli kamu kurumlarının etrafına park edilmesini engelledik. Hızının 25 kilometre saatten 20 kilometre saate indirilmesini talep ettik. Bu kararları ilgili firmalara gönderdik. Burada henüz oturmamış aksayan yönler var, bunu biz Belediyeler Birliği’nde de gündeme getirdik. Bu araçların izlenmesi çok önemlidir. Henüz biz ulaşım dairesi olarak bunları izleyemiyoruz. Bunların izlenime açılması lazım" açıklamasına yer verdi. Öte yandan Tonguç, Antalya’da ne kadar scooter olduğu ile ilgili ise bilgilerinin olmadığını söyledi. Antalya’da 6 firmanın olduğunu belirten Tonguç, alınan kararların uygulanmasını istedi.

"Çok kaza oldu, haklı bir karar"

Akdeniz Üniversitesi Paramedik Bölümü Öğrencisi Nuriye Tavşan, "Scooter kullanıyorum. Bir yere geç kalacağım zaman daha çok kullanıyorum. UKOME tarafından alınan kararı biliyorum. Bu karar iyi oldu, çünkü daha önce çok kaza oldu. Bunu daha küçük kişiler de kullanıyor. Bilinçsiz kullananlar var. Çok kaza oldu, haklı bir karar. Ama son zamanlarda scooter ücretleri öğrenciye göre pahalı geldiği için ben bisiklet kullanmaya başladım. Çok acil bir işim olmadığı sürece kullanmıyorum" dedi. Umut Berkan Özbaş ise, "Kararı sizden öğrendim. Scooterı yurt uzak olduğu için kullanıyorum. Daha çok okula gidip geliyorum" diye konuştu. Öğrenci Sabri Kurtuluş, "Karardan haberim yok. Zaman zaman scooter kullanıyorum. Az vaktim kaldığı zamanlarda daha çok kullanıyorum. Alınan kararlar ile ilgili bana bir uyarı gelmedi" ifadelerini kullandı.