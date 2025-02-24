Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.40 sıralarında Pazarcı Mahallesi Mustafa Yüceson Caddesi üzerinde bulunan sazlık alanda meydana geldi. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri ve polis sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Bölgede yapılan soğutma çalışmasının ardından yangın tamamen söndürülürken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.