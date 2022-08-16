Temmuz ayında Antalya’da her üç konuttan biri yabancılara satıldığını belirten Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Başkanı Davut Çetin, “Yabancıların konut alımlarında önceki yıllarda Irak ve İran uyruklular önde olurken nisan ayından bu yana Rusya Federasyonu uyrukluları öne geçmiş ve bu yılın yedi aylık döneminde Rusya vatandaşlarının konut alımlarındaki payı yüzde 17’ye çıkmıştır” dedi. Davut Çetin, yabancılara konut satışında Antalya’nın İstanbul’u geçtiğini de söyledi.

Temmuz ayında Antalya’da her üç konuttan biri yabancılara satıldığını belirten Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Başkanı Davut Çetin, “Yabancıların konut alımlarında önceki yıllarda Irak ve İran uyruklular önde olurken nisan ayından bu yana Rusya Federasyonu uyrukluları öne geçmiş ve bu yılın yedi aylık döneminde Rusya vatandaşlarının konut alımlarındaki payı yüzde 17’ye çıkmıştır” dedi. Davut Çetin, yabancılara konut satışında Antalya’nın İstanbul’u geçtiğini de söyledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, TÜİK verileri konut satışlarının temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13, kredili satışların ise yüzde 7 oranında gerilediğini gösterdiğini aktardı.

Antalya’da kredili satışların yüzde 44 gibi yüksek bir oranda gerilediğini, buna rağmen kredisiz satışların artması nedeniyle toplamda gerilemenin yüzde 5 oranında kaldığını kaydeden Çetin, "Konut fiyatlarındaki yüksek artış, düşük faiz oranına rağmen konuta erişimi zorlaştırmıştır. Temmuz ayında ilimizde konut satışı 4bin 643 adette kalmış, bu konutların bin 421’i, yani yaklaşık her üç konuttan birisi yabancılara satılmıştır. Türkiye genelinde yabancıların konut alımı yedi ayda 39 bin 322, temmuz ayında 3 bin 939 düzeyinde kalmıştır. Yabancıların konut alımlarında önceki yıllarda Irak ve İran uyruklular önde olurken nisan ayından bu yana Rusya Federasyonu uyrukluları öne geçmiş ve bu yılın yedi aylık döneminde Rusya vatandaşlarının konut alımlarındaki payı yüzde 17’ye çıkmıştır" dedi.

"Antalya, İstanbul’u geçti"

Antalya’da temmuz ayında yabancılara satışların ağırlıklı kısmının da Rusya vatandaşlarına yapıldığını ifade eden Davut Çetin, " Yabancıların konut alımları, vatandaşlık koşullarının değişmesi ve diğer kısıtlayıcı önlemlere bağlı olarak Türkiye genelinde geçen yıla ve bir önceki aya göre düşerken Antalya’da geçen yıla göre yüzde 52,6 oranında artış olmuş ve yabancılara konut satışında Antalya, İstanbul’u geçmiştir” açıklamalarında bulundu.