Antalya’da düzenlenen operasyonda 345 litre sahte içki ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya’da düzenlenen operasyonda 345 litre sahte içki ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fatih Mahallesi’ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 6 bin 335 adet sahte içki yapımında kullanılan malzeme, 345 litre sahte alkol, 1 adet etiket sökme ve yapıştırmaya yarayan ısıtıcı makine ve 1 adet alkolmetre ele geçirildi.