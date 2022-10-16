Antalya’da Konyaaltı sahilinde bulunan bir işletmede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Antalya’da Konyaaltı sahilinde bulunan bir işletmede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 12.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi’ndeki Konyaaltı sahilinde bulunan bir işletmede çıktı. Edinilen bilgiye göre, mutfakta çıkan yangın sırasında işletmenin bahçesinde bulunan müşteriler paniğe kapılırken, yapılan ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, işletmede maddi hasar meydana geldi.

Yangın sırasında olay yerinde bulunan Murat Avlamaz isimli vatandaş, “Ben sadece bacadan çıkan alevleri gördüm. Baktım aşağıda müşteriler oturuyordu. Olay yerine itfaiye ekipleri geldi ve müdahale edip yangını söndürdüler. Sanırım mutfaktan çıkmış, herhangi bir yaralı ve can kaybı yok” dedi.