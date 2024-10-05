Sağlık-Sen Antalya Şubesi, Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan ve ekibine hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarette Prof. Dr. Behzat Özkan’ın liderliğinde, Antalya’daki sağlık hizmetlerinin daha da iyileştirileceği, sağlık çalışanlarının sorunlarına daha hızlı ve etkin çözümler üretileceği vurgulandı.

Sağlık-Sen Antalya Şubesi Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan ve ekibine hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Yeni atanan Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Murat Türkyılmaz, Destek Hizmetleri Başkanı Sadettin Güzel ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Fikriye Başaran da bu ziyarette tebrik edildi. Sağlık-Sen heyeti, yeni kadronun sağlık alanındaki tecrübesi ve çözüm odaklı yaklaşımlarına olan güvenini açıkça ifade etti. Özellikle Prof. Dr. Behzat Özkan’ın liderliğinde, Antalya’daki sağlık hizmetlerinin daha da iyileştirileceği, sağlık çalışanlarının sorunlarına daha hızlı ve etkin çözümler üretileceği vurgulandı.

Ziyarete Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sinan Kuluöztürk, Antalya Şube Başkanı Osman Kasap ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.