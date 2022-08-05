Sağlık-Sen Antalya Şubesi’nin 6. Olağan Genel Kurulu, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Sinan Kuluöztürk yeniden adaylık koltuğuna oturdu. Genel kurula AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve genel başkan yardımcıları, diğer Sağlık-Sen şube başkanlarının yanı sıra sendika üyeleri katıldı. Kongrede katılımcılara seslenen Durmuş, “Sağlık-Sen teşkilatı olarak büyük bir mücadele veriyoruz. Bazen büyük başarıların altına imza atıyoruz. Elbette önümüzde önemli sorunlarımız var. Bu sorunlarla alakalı mücadeleyi her bir arkadaşımızın ortak mücadelesi ile sonuca ulaştıracağız. Bugüne kadar elde ettiğimiz önemli başarılar var. Ortada bir emek ve mücadele varsa bunun sonucunda bir kazanım elde edilmişse bu size aittir. Antalya’da siz bunu en güzel şekilde başarıyorsunuz. Sağlık çalışanlarını birbirine düşürecek, sağlık çalışanlarının çalışma barışını bozan, alınmış olan kararlara karşı çok ciddi manada bir tepki gösterdik. Çünkü biz sağlık hizmetlerinin bir bütün olduğunu, hekim, hemşire, sağlık çalışanı gibi bir ayrım yapılmaksızın alınacak olan bütün kararların kapsayıcı olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Sağlık-Sen Antalya Şubesi’nin 6. Olağan Genel Kurulu, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Sinan Kuluöztürk yeniden adaylık koltuğuna oturdu. Genel kurula AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve genel başkan yardımcıları, diğer Sağlık-Sen şube başkanlarının yanı sıra sendika üyeleri katıldı. Kongrede katılımcılara seslenen Durmuş, “Sağlık-Sen teşkilatı olarak büyük bir mücadele veriyoruz. Bazen büyük başarıların altına imza atıyoruz. Elbette önümüzde önemli sorunlarımız var. Bu sorunlarla alakalı mücadeleyi her bir arkadaşımızın ortak mücadelesi ile sonuca ulaştıracağız. Bugüne kadar elde ettiğimiz önemli başarılar var. Ortada bir emek ve mücadele varsa bunun sonucunda bir kazanım elde edilmişse bu size aittir. Antalya’da siz bunu en güzel şekilde başarıyorsunuz. Sağlık çalışanlarını birbirine düşürecek, sağlık çalışanlarının çalışma barışını bozan, alınmış olan kararlara karşı çok ciddi manada bir tepki gösterdik. Çünkü biz sağlık hizmetlerinin bir bütün olduğunu, hekim, hemşire, sağlık çalışanı gibi bir ayrım yapılmaksızın alınacak olan bütün kararların kapsayıcı olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

“Türkiye’nin inşası için yoğun bir mücadele içine girdik”

Konuşmasına geçmişten alıntılar yaparak başlayan Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk ise “Mehmet Akif İnan ve arkadaşları, Memur-Sen adı altında 1995 yılında bu soylu mücadelenin ilk adımını attılar. Umutlar, ümitler geri gelmiş, millet kararlılıkla yürümeye başlamıştı. Anadolu tam ayağa kalktı derken, müesses nizam en kirli oyunlarından birini devreye soktu. İftiralar manşetlere taşındı, tanklar yürütüldü, lejyonerler hazır kıta, beşli çete çoktan emre amadeydi. Öncüler direndiler ama yetmedi. Millet, 28 Şubat süreciyle buhranlı ve karanlık bir döneme daha girdi. Büyük fedakarlıklarla inşa edilen kurumlar, birer birer pasifize edilip, birçoğu kapatıldı. Bu dönemde sendikamız da ekonomik imkansızlıklar, örgütlenmenin önündeki ideolojik zorluklar, yasal bir zeminin olmayışı gibi sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Ama kuruluş gayemiz gereği, hak istikametinden sapmadık. Ekmek ve emeğin ancak özgürlükle birlikte değerli olduğunu unutmadan vesayetin ifşası, demokratik Türkiye’nin inşası için yoğun bir mücadele içine girdik” dedi.

“Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadık, karamsar olmadık”

Yaptıkları mücadelenin hak ve adalet mücadelesi olduğunun altını çizen Kuluöztürk, “Bu mücadele milletin değerlerini yüceltme, milletin kutsallarını yaşatma mücadelesiydi. Bu mücadele büyük Türkiye mücadelesiydi. Bu dava bilinciyle sendikamızı tanıtmak, davamızı anlatmak, bu mücadeleye yeni üyeler kazandırmak için Antalya’nın tüm sağlık kurumlarına ziyaretlerde bulunup çalışmaya başladık. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadık, karamsar olmadık. Direndik, sabırsız olmadık, mücadele ettik. Rüzgara göre yön değiştirirsek, kalıba göre şekil alırsak, ilke tanımazsak, çizgi tanımazsak bu mücadeleyi kazanamazdık. Durmadan yorulmadan aşk ile inandığımız davayı anlattık. ’Emanetiniz emanetimizdir’ sloganıyla yürüdüğümüz bu kutlu davada başarı dolu yılları geride bıraktık. Önümüze gelen tüm engelleri aşıp, göğsümüzü siper edip üyelerimizin emanetini koruduk” diye konuştu.

“Sendikacılığı, adalet, hakikat ve erdem arayışı olarak görenleriz”

Sağlık-Sen Antalya Şubesinin 7 bin 400 üye sayısına ulaştığını belirten Kuluöztürk, “Sendikacılıkta her daim inancımıza sahip çıkmamızı isteyen Akif İnan abimizin aziz hatırasına ve mirasına can-ı gönülden sahip çıkmaya, gittikçe büyüyen bu davayı adaletin ve merhametin ışığında bir erdemliler hareketi olarak devam ettirdik. Bizler, 15 Temmuz’da sokağa dökülen, ülkesine, milletine, istiklaline ve istikbaline sahip çıkan, 28 Şubat’taki gibi yine direnen ama bu sefer yetiren, yine bu sefer ihanet çetelerine geçit vermeyen, çetelerin tuzaklarını başlarına geçiren bir sendikayız. Sağlık-Sen teşkilatı olarak bizler; sendikacılığı köhne zihniyetlerin sopası, korsan gemilerin limanı olmaktan çıkaran kadroyuz. Sendikacılığı, milletin arabasıyla, camıyla, şehrin kaldırım taşıyla sorunu olanlardan kurtaran kitleyiz. Sendikacılığı, adalet, hakikat ve erdem arayışı olarak görenleriz. Sendikacılığı, kavga zemininden çıkarıp, rekabet zemininde hizmet anlayışına çevirenleriz. Sendikacılık yapma amacımız; değerlerimiz doğrultusunda başta üyelerimiz olmak üzere, memleketimize ve insanlarımıza hizmet etmektir. Birlik ve beraberliğimizi tesis etme adına, bizi biz yapan değerlerin etrafında bir ve beraber olmalıyız. Bizi ayrıştıran unsurlar yerine ortak değerlerimizi ve inancımızı esas alarak hizmet etmek zorundayız. Bir zamanlar hayal edilmesi bile imkansız olanları, hep birlikte başardık. Hala yapılacak çok iş, atılacak çok adım var. Birlikte yürüyecek daha çok yolumuz var. Bir ve beraber olarak kucaklayacağımız aydınlık bir geleceğimiz var” şeklinde konuştu.

“Gece gündüz demeden çalıştınız, hizmet ettiniz”

Genel kurulda konuşan AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise “Biz aynı geminin içerisindeyiz. Aynı davaya hizmet ediyoruz. Sizler insana hizmet ediyorsunuz. Bir insanın en zor iki zamanı vardır. Birisi öldüğü zaman, diğeri de hastalandığı zaman. İşte siz en zor anında vatandaşlarımızın yanında yer alıyorsunuz. Son 20 yılda sağlıkta çağ atlatan, çağ atladığımız bir dönemde sizler de insanlara hizmet ediyorsunuz. İnsanlarımızın duasını almak ve yanlarında yer almak çok önemlidir. Ben özellikle pandemi döneminde Antalya’da pandemiyi en hafif şekilde atlatmamıza vesile olan siz değerli sağlık çalışanlarınızı ve ailelerinizi tebrik ediyorum. Gece gündüz demeden çalıştınız, hizmet ettiniz. Yurt dışında insanlar parklarda ölürken, bizim sağlık çalışanlarımız ev ev, kapı kapı dolaştı. Biz de her daim sizin yanınızda yer alıyoruz. Bugüne kadar sizler bize hep destek verdiniz, bizler de aynı şekilde sizlerin yanında olacağız. AK Parti 20 yıldır tek başına iktidarsa ise bu beraber yürüdüğümüz sendikanın ve sizlerin desteği ile oldu" dedi.