Antalya’nın Serik ilçesinde yağan yağmur sonrası derelerin taşmasıyla seraları su bastı, araçlar ise yollarda mahsur kaldı.

Antalya’nın Serik ilçesinde yağan yağmur sonrası derelerin taşmasıyla seraları su bastı, araçlar ise yollarda mahsur kaldı.

Serik ilçesi Belek ve Kadriye mahallelerinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur adeta hayatı felç etti. Özellikle sahil bölgesinde etkili olan yağmur aralıksız yağınca, derelerin taşması sonucu çilek seraları sular altında kaldı. D-400 Karayolu Dikmen Kavşağı’nda ise yağıştan dolayı sudan geçemeyen araçlardan bazıları yolda mahsur kaldı.

Hayatı olumsuz etkileyen yağış öncesi Belek’te deniz üzerinde çıkan hortum cep telefonu ile kaydedildi. Hortumun karaya ulaşmadan ortadan kaybolduğu görüldü.

Yağışların gün boyu devam edeceği öğrenildi.