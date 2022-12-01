Antalya’nın Serik ilçesinde 1 saat süren sağanak yağmurda rögarlar taşınca bazı sürücüler yollarda kaldı. Sürücülerin yardımına trafik polisleri ve itfaiye ekipleri yetişti.

Antalya’nın Serik ilçesinde 1 saat süren sağanak yağmurda rögarlar taşınca bazı sürücüler yollarda kaldı. Sürücülerin yardımına trafik polisleri ve itfaiye ekipleri yetişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarının ardından şiddetli yağış sabah saatlerinden itibaren Serik’te etkili oldu. Havanın karardığı ilçede şiddetli yağış yaklaşık 1 saat sürdü. Kadriye Mahallesi’nde derelerin taşması ile çilek seraları su altında kaldı. Yağmur sırasında denizin üzerinde oluşan hortum ise kameralara yansıdı. Şiddetli yağmurda bazı bölgelerde de tarım alanları ve narenciye ağaçları sular içerisinde kaldı.

”Yoldan geçerken suda mahsur kaldım"

Öte yandan, yağan yağmur rögarların taşmasına neden oldu. D-400 karayolu üzerindeki Belek kavşağında rögarın taşması sonucu sürücüler zor anlar yaşadı. Taşan suyun içerisinde iki araç mahsur kaldı. Sürücülerin yardımına itfaiye ve polis ekipleri koştu. Polis ekipleri taraftan yol trafiğe kapatılırken, araç ise itfaiye ekipleri tarafından çekildi. Yolda mahsur kalan Yakup Vural, ”Yoldan geçerken suda mahsur kaldım. Çok fazla yağmur yağdı. Araç kendisini kilitledi, en kısa sürede açılmasını diliyorum. İtfaiye ve polis arkadaşlar yardımımıza koştu” dedi.