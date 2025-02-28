Antalya’da Ramazan ayı öncesi "Simit’in Tarihsel Serüveni" etkinliği gerçekleştirildi.

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden simidin tarihi yolculuğunu anlatan "Simit’in Tarihsel Serüveni" etkinliği, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü’nde düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı "Türk Dünyasında Kültür Yolculuğu" projesi kapsamında gerçekleştirilen ve Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan etkinlikte, Osmanlı’dan günümüze uzanan simit kültürü, yöresel çeşitleri ve geleneksel yapım süreci ele alındı. Ramazan ayının başlangıcında olunması vesilesiyle, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan simidin lezzetinin ve geleneğinin gelecek nesillere aktarılması hedeflendi.

Etkinlikte, Kayseri’den Antalya’ya yerleşen ve yaklaşık 7 yıldır Antalya Olgunlaşma Enstitüsü’nde eğitmenlik yapan Nuray Türetmiş, simidin tarihçesi hakkında bilgiler verdi. Sunumunda özellikle Antalya’nın coğrafi işaretli ürünü Manavgat altın susamının simit yapımındaki önemini vurgulayan Türetmiş, geleneksel yöntemlerle simit hazırladı. Simit hamurlarını şekillendiren ve susama bulayan Türetmiş, Ramazan ayı öncesinde bu etkinliğin önemine dikkat çekti.

"Altın susam, simide eşsiz bir lezzet katıyor"

Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, yaptığı konuşmada, Ramazan ayı öncesi simidin önemine vurgu yaparak, Osmanlı döneminde padişahların Arife günü, Ramazan’ın başlangıcında ve Kadir Gecesi’nde halka kandil simidi dağıttığını belirtti. Kaygusuz, "Simit, Osmanlı’dan Türk Cumhuriyetleri’ne uzanan bir miras. Manavgat altın susamı da bu kültürün önemli bir parçası. Altın susam, simide eşsiz bir lezzet katıyor" dedi.

"Simit de bizim, susam da bizim"

Simit ustası eğitmen Nuray Türetmiş, simidin geçmişini araştırırken Manavgat altın susamının kendisine ilham verdiğini belirterek, "Her gün tükettiğimiz simidi, bu eşsiz susamla birleştirerek Ramazan ayı öncesinde tanıtmak istedim. Olgunlaşma enstitülerinin eğitim sürecine katkıları çok büyük. Bu kurumlar sayesinde kendimizi geliştirme ve mesleğimizi daha ileriye taşıma şansı buluyoruz" dedi.

Genç yaşta evlendiğini ve eğitim hayatına Olgunlaşma Enstitüleri sayesinde döndüğünü ifade eden Türetmiş, lise eğitimini tamamladıktan sonra açık öğretimle akademik kariyerine devam ettiğini ve şimdi eğitmen olarak görev yaptığını aktardı. Manavgat susamının coğrafi işaret tescili almasından duyduğu gururu da dile getiren Türetmiş, "Bu susam artık bizim, tescillendi. Simit de bizim, susam da bizim" diyerek sözlerini tamamladı.

Etkinlik boyunca geleneksel kıyafetler giymiş kadınlar, misafirlere simit ikram etti. Simit yapım aşamaları canlı olarak gösterildi ve davetliler, tarihi lezzetin serüvenine tanıklık etti.

Programa, Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Coşkunsu, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal ve çok sayıda davetli katıldı.