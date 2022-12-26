Antalya’da polisin 3 ilçede gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya’da polisin 3 ilçede gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalat ve ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılı koordinesinde operasyonlar düzenledi. Ekipler, Kepez ilçesinde bir depoya düzenledikleri operasyonda, satışa hazır vaziyette 800 paket halinde 800 gram Kokain, 8 gram esrar maddesi ve 2 hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan İ. A., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Muratpaşa ilçesinde H. T. ve M. T. adlı 2 şüphelinin birlikte hareket ederek temin ettikleri uyuşturucu maddeyi kullandıkları araç ile piyasaya sürmeye çalışacağı yönünde bilgi alan ekipler, yaptıkları operasyonda şüphelileri araç ile birlikte yakaladı. Yapılan aramada 1,5 skunk maddesi ele geçirildi.

Manavgat ilçesinde ise doğu illerinden uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan ekipler, Hacıobası Yol Uygulama noktasında durdurdukları araçta, Narkotik Madde Arama Köpeği ‘Pars’ ile arama yaptı. Aramalarda aracın torpido kısmında 630 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yakalanan B.A., B.T, Y.E, A.G ve R.D. isimli 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.