Antalya’nın Manavgat ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan ve 1 şüphelinin ölümü, 2 polis memurunun yaralanmasıyla sonuçlanan çatışmada gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şüpheliler ifadelerinde, kendilerinin yere yatarak teslim olduğunu ancak hayatını kaybeden diğer şüphelinin polise ateş ederek karşılık verdiğini söyledi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan ve 1 şüphelinin ölümü, 2 polis memurunun yaralanmasıyla sonuçlanan çatışmada gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şüpheliler ifadelerinde, kendilerinin yere yatarak teslim olduğunu ancak hayatını kaybeden diğer şüphelinin polise ateş ederek karşılık verdiğini söyledi.

Konya’nın Beyşehir ilçesinden 42 AEG 77 plakalı otomobille kaçak silah getirileceği bilgisine ulaşan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli aracı ilçe girişinde takibe aldı. Sanayi Sitesi 2009 Sokakta önünü kesilen şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç, geri manevra yaptığı sırada arkadaki polis aracına çarptı. Araçtaki 4 şüpheliden 3’ü polisin uyarısı sonucu yere yatarak teslim olurken, tabancayla ateş ederek kaçmaya başlayan Mustafa Şener Habir, 2 polis memurunu ayağından yaraladıktan sonra polislerin karşılık vermesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, T.Ü., M.Ü. ve Ö.Y. tutuklandı.

Üçü de benzer ifade veren şüpheliler, Mustafa Şener Habir’in Beyşehir’de araçla yanlarına geldiğini, üzerindeki kuru sıkıdan bozma tabancaları Manavgat’ta pazarlayacağını söylediğini, kendilerinin de yanında eşlik etmesini istediğini söylediği öğrenildi.

"Biz yere yattık o ateş etti"

Şüpheliler ifadelerinde; " Beyşehir - Antalya Karayoluna Taşağıl üzerinden açılmakta olan yeni yoldan Manavgat’a geldik.

Habir’in bu yolu kullanma gerekçesi silahların diğer yoldan gidilmesi durumunda yakalanabilecek olmasıydı. Manavgat’a girdikten sonra sanayi sitesinde geldik. Sivil araç önümüzde durdu ve polis olduklarını belirterek ’dur’ ihtarında bulundular. Sürücü Mustafa Şener Habir’in ‘dur’ ihtarına uymayarak geri geri kaçmak isterken arkadan gelen polis aracına çarptı. O araçtan inenlerde ’dur’ ihtarında bulundu. Biz yere yatıp teslim olduk, Habir ise polislere ateş etmeye başladı. Olay böyle oldu. Biz daha sonra yakalandık" açıklamalarında bulundu.