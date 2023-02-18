Kahramanmaraş deprem bölgesinden Antalya’ya yakınlarına giderken Gazipaşa’da aracı bozularak yolda kalan depremzede ailenin yardımına polis ve din görevlileri yetişti. 9 aylık hamile eşiyle araçta mahsur kalan aile için Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler ve müftülüğe bağlı din görevlileri hemen aralarında para topladı. Ardından arızalanan otomobil tahsis edilen çekiciye yüklenerek aile Antalya’ya gönderildi.

Kahramanmaraş’tan giderken yolda mahsur kalan aileyi Gazipaşa polisi ve din görevlileri aralarında para toplayarak çekici yardımıyla Antalya’ya ulaştırdı.

Sındırgı’dan deprem bölgesine iki tır odun

Sındırgı’dan deprem bölgesine iki tır odun

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