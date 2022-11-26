Antalya’da bir marketten sahte parayla alışveriş yaptığı belirlenen 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Antalya’da bir marketten sahte parayla alışveriş yaptığı belirlenen 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesindeki bir markette meydana gelen sahte para olayı ile ilgili yaptığı çalışmada, 23 adet aynı seriden 200 TL’lik banknot ele geçirdi. Araştırmalar sonucu sahte paraları piyasaya süren şahıslar yakalanırken, ikamette yapılan aramada toplamda 32 adet sahte 200 TL’lik banknot, toplamda 6 bin 400 TL ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı, 1 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.