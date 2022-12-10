Antalya’nın Serik ilçesinde esnafın her sabah yolunu gözlediği Leyla Özkan aracıyla seyyar çaycılık yaparak ailesinin geçimini sağlıyor. Pazarcının Leyla ablası, "Bizim halkımız çayı çok sever, güne başlarken çayla başlar. Esnaflarımız gayet iyi davranıyor, herhangi bir problem yaşamadım. Hepsinden memnunum" dedi.

Antalya’nın Serik ilçesinde esnafın her sabah yolunu gözlediği Leyla Özkan aracıyla seyyar çaycılık yaparak ailesinin geçimini sağlıyor. Pazarcının Leyla ablası, "Bizim halkımız çayı çok sever, güne başlarken çayla başlar. Esnaflarımız gayet iyi davranıyor, herhangi bir problem yaşamadım. Hepsinden memnunum" dedi.

Yaklaşık 10 yıldır pazarlarda seyyar çaycılık yapan Leyla Özkan sabah erkenden pazar esnafı ile vatandaşlardan önce gelip, çayı demleyip hazır hale getiriyor. Pazar esnafının işlerinin bereketli olması için edilen duayla, işe başlayan Özkan, tepsilere koyduğu çayları tezgah başındaki esnaflara eliyle dağıtıyor. Alışveriş için gelen vatandaşlarda onun elinden çay içmeden pazardan gitmiyor.

Yaptığı işi ve insanlarla iç içe olmayı çok sevdiğini belirten Leyla Özkan, "Bu işi ve insanlarla iç içe olmayı seviyorum. Sabah biraz erken geliyoruz. Pazarcı esnafı ve halk gelmeden çayımızı hazır yapıyoruz. Demliyoruz, onlar gelmeden hazır oluyor. Biliyorsunuz bizim halkımız çayı çok sever, güne başlarken çayla başlar. Esnaflarımız gayet iyi davranıyor, herhangi bir problem yaşamadım. Hepsinden memnunum. Arabayla seyyar olarak bütün pazarlara gidiyoruz" şeklinde konuştu.

Pazarda kadınların çalışmasını çok daha iyi olduğunu ifade eden pazarcı esnafı Göksel Bozdağ, "Leyla abla gerçekten iyi bir insandır. Bize hizmet eder, çayımızı, kahvemizi tostumuzu verir. Benim eşimde pazarcı esnafı. Ben burada satış yaparken eşimin yaptığı işin dörtte birini anca yapabiliyorum. Eşim geldiği zaman tezgah canlanıyor. Çünkü gelen kadınlarla o diyaloğa giriyor, gelen müşterilerle sohbet ediyor, alıyor, satıyor" diye konuştu.

40 yıldır pazarcı olduğunu belirten Ayten Erdem, "Çaycımızdan memnunuz. Çayı da güzel, kendi de güzel, dili de tatlı memnunuz. Çayı her zaman kendisinden içeriz. Başka bir yerden içmeyiz" dedi.

Leyla hanımın yaptığı işin diğer bayanlara örnek olması gerektiğini söyleyen Muhammet Karatoy, "Her hafta Cuma günleri izinliyim. Leyla hanımın çayını içmeden pazardan gitmem. Kadınlar için bu işi yapması büyük başarı. Örnek bir davranış" ifadesini kullandı.