Antalya’da bir palet üretim tesisinin bacasında çıkan yangın, imalathane bölümüne sıçramadan söndürüldü.

Yangın, dün akşam Kepez ilçesi Varsak Altıayak Mahallesi 8470. Sokak üzerindeki bir palet üretim tesisinde çıktı. Bacanın alev aldığını gören çalışanlar, bir yandan yangını söndürmeye çalışırken, bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’nde bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye sevk edildi. Çatıya çıkan çalışanlar ise alevlerin imalathane bölümüne sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile baca yangını imalathaneye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.