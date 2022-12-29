Antalya’nın Aksu ilçesinde sebze meyve işleme tesisinde çıkan yangında, milyonlarca liralık zarar oluştu. Depo bölümünde çıkan yangında; paketleme ünitesi, binlerce plastik kasa, karton ile soğuk hava deposu yandı.

Antalya’nın Aksu ilçesinde sebze meyve işleme tesisinde çıkan yangında, milyonlarca liralık zarar oluştu. Depo bölümünde çıkan yangında; paketleme ünitesi, binlerce plastik kasa, karton ile soğuk hava deposu yandı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Aksu ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki bir sebze meyve paketleme tesisinde çıktı. Ağırlıklı olarak yurt dışına ihracat edilmek üzere Kaliforniya biberi işleyen tesisin depo olarak kullanılan yan bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Dumanın paketleme bölümüne girmesiyle çalışanlar tahliye edildi ve yangın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibi ve fabrika çalışanları seferber oldu

Plastik kasa, karton ve yanıcı maddelerin bulunduğu depodaki yangın kısa sürede büyüdü ve çatıyı sardı. İtfaiye ekibi, yangına hem ön hem arka bölümden müdahalede bulundu. Deponun dışında kapalı olan saç parçaları, iş makinesiyle açıldı. Seralardaki yabancı uyruklu çalışanlar da hem yangını söndürmek için seferber oldu hem de ekiplere yardım etti. Alevler, yakındaki cam ve plastik seraya da zarar verdi. Seranın çevresindeki naylonlar yanarken, çalışanlar hortumlarla su sıkıp yanmayan bölümleri korumaya çalıştı. Depodaki çelik kasa ve önemli evrakların çalışanlarca dışarı çıkarıldığı görüldü. Depoda; kutulamada kullanılan karton, plastik kasalar, paketleme ünitesi, jeneratör, soğuk hava deposu ve tonlarca Kaliforniya biberi yandı. Deponun çatısı ve çevresindeki kaplamalar da kullanılamayacak hale geldi.

Yangın, 3 saatlik çalışmayla söndürüldü

Tesisin ortaklarından Nuri Karaöz’ün büyük üzüntü yaşadığı görüldü. İlk belirlemelere göre zararın yaklaşık 12 milyonu bulacağı öğrenildi. Ekipler, yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından yangını tamamen söndürdü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Yangın çıktığı anda serada olduğunu belirten Necmi Ahmet, "Siyah dumanlar çıkmaya başladı, ardından alev aldı. Sonra alevler seraya geldi. Yardım edip su tuttuk. Buradan ateş ve duman çıkıyordu. Burada biber işleniyordu ihracata" dedi.

Serada domates toplarken depodan bir anda dumanların yükselemeye başladığını anlatan Abdurrahman Süleyman, "Geldik, bu alt bölümü açmaya çalıştık, hem de sondajdan hortum çektik. Burada ihracata Kaliforniya biberi ve domates işleniyordu. Seralar da yangından zarar gördü. Naylonlar yandı, camlar kırıldı" diye konuştu.