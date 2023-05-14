Antalya’da vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra Konyaaltı sahile akın etti.

Antalya’da vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve 28’nci Dönem Milletvekilliği Seçimi için sabahın erken saatlerinde oy kullanmaya başladı. İlçelerle birlikte 5 bin 580 sandıkta 1 milyon 904 bin 636 seçmenin sandık başına gittiği kentte oylarını kullanan vatandaşlar, hafta sonundaki sıcak havayı da değerlendirmek istedi. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelen vatandaşlar, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Sahildeki turistlerin oluşturduğu yoğunluk, vatandaşların sahile gelmesiyle daha da arttı. Kentte hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülürken, nem oranı ise yüzde 72 oldu.

Gençler tehlikeli davranışlarına devam etti

Sahile gelen vatandaşların Akdeniz’in serin suyunda serinlediği görüldü. Birçok vatandaş denize girerek yüzerken, bazıları da sıcak kumsal üzerinde güneşledi. Gençlerin ise her zaman olduğu gibi deniz içerisinde bulunan kayalıklardan tehlikeli atlamaları ağızları yüreklere getirdi.

Paraşüt tutkunları yasak dinlemiyor

Diğer taraftan ambulans helikopter, Sahil Güvenlik ve polis helikopterlerinin uçuş güzergahı olduğu gerekçesiyle yamaç paraşütü yasaklanan falezlerde vatandaşlar, yasakları dinlemeyerek paraşüt ile uçmaya devam ettiği görüldü.

"Sabah erkenden kalkarak önce oyumu kullandım"

Oyunu kullandıktan sonra denize gelen Mahmut Serin, “Sabah erkenden kalkarak önce oyumu kullandım. Sonra denize geldim, su sıcaklığı güzeli. Yaz kış fark etmeksizin denize girerim” dedim. Ailesi ile birlikte denize gelen Latif Sayar ise, “Oyumu sabah kullandım, iyi güzel mutluyum. Hava güzel ama deniz suyu soğuk, yoğunluk var” dedi.