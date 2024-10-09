Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sugözü Mahallesi Belbaşı Yaylası yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Belbaşı Yaylası’ndan şehir merkezine seyir halinde olan Ahmet O. idaresindeki 07 UAC 85 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet O. ve eşi Ayşe O. hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.