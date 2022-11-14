Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, otomobilin 20 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, otomobilin 20 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çamlıca Mahallesi Grup Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çamlıca Mahallesi’nden Gazipaşa’ya seyir halindeki Mehmet Güven, idaresindeki 07 YJR 28 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede sürücü Mehmet Güven’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yolcu olarak bulunan Mehmet Güven’in eşi Ayşe Güven ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.