Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yılbaşı için sahte içki üreten iş yerine polis baskını

Yılbaşı için sahte içki üreten iş yerine polis baskını

Kaza, Antalya-Alanya D-400 karayolunda Sorgun otogar köprülü kavşakta meydana geldi. Alanya istikametine seyir eden Yusuf D. idaresindeki 07 LOH 25 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Levent B.’nin kullandığı 07 EZ 376 plakalı kapalı kasa kamyonetin arkasında takılı bulunan iş makinesine çarptı. Kazada kamyonette bulunan Ercan B. yaralandı. Yaralı, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otomobil, kamyonetin arkasına bağlı durumdaki beton makinesine çarptı. Kazada kamyonetteki yolcu yaralandı.

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