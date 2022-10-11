Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde anaokulunda görevli iki öğretmen, otizmli öğrenciye şiddet uyguladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Önce valilik tarafından açığa alınan, ardından adliyeye sevk edilen öğretmenlerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde anaokulunda görevli iki öğretmen, otizmli öğrenciye şiddet uyguladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Önce valilik tarafından açığa alınan, ardından adliyeye sevk edilen öğretmenlerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, cuma günü Gazi Mahallesi’nde faaliyet gösteren Naile Bilgiç Büyükballı Anaokulu’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okulda görevli Selen K.Ç. isimli öğretmenin, özel öğretim sınıfında öğrenim gören otizmli D.D.Ş isimli öğrenciye şiddet uyguladı. İddiaya göre, şiddet anında S.K.Ç.’nin yanında bulunan Ö.D.Y. isimli başka öğretmen ise D.D.Ş.’ye bağırıp çağırdı. Olayı fark eden ve yaşananları kameraya kaydeden başka bir öğretmen ise, görüntüleri D.D.Ş.’nin ailesine izletti. Görüntüler karşısına neye uğradığını şaşıran aile, hastaneye gidip darp raporu aldı. Ardından emniyete başvuran aile, her iki öğretmenden de şikayetçi oldu.

Önce açığa alındılar sonra tutuklandılar

Yaşanan olay önce Gazipaşa Kaymakamlığına, ardından Antalya Valiliğine intikal etti. Yaşanan olayla ilgili idari işlem başlatan Antalya Valiliği Selen K.Ç. ve Ö.D.Y. isimli kadın öğretmenleri açığa aldı. Polis tarafından gözaltına alınan Selen K.Ç. ve Ö.D.Y., karakoldaki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesi’ne sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan Selen K.Ç. tutuklanırken 7 aylık bebeği olan Ö.D.Y., serbest bırakıldı. Öte yandan, şiddet olayının yaşandığı okulla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatıldığı öğrenildi.