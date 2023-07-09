Antalya’nın Manavgat ilçesinde tali yolda otel servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Esra Toplan’ın kullandığı 07 BED 098 plakalı otomobil, Hatipler Yenimahelle mevkiinde D-400 karayolundan tali yola geçtiği sırada Manavgat istikametine seyir halindeki Mehmet Yayık’ın kullandığı 07 J 74715 plakalı otel servisi ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada araç sürücülerinin yanı sıra otomobilde yolcu olarak bulunan Gamze Toplan ve Gizem Toplan yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı.