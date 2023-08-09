Antalya’da Jandarma Genel Komutanlığı tarafından planlanan özel denetim çerçevesinde Aydın Filo Komutanlığından gelen özel maksatlı gyrocopter hava aracı ile yangın olaylarına karşı ormanlık alanların havadan denetim ve kontrolleri yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından planlanan özel denetim çerçevesinde Aydın Filo Komutanlığından gelen özel maksatlı gyrocopter hava aracıyla havadan trafik ve ormanlık alan denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde başta yeni açılan (D-687) Antalya-Konya Devlet Karayolu olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak kullandığı turizm bölgeleri kontrol edildi.

Kazaların ve kaza sonrası ölüm ve yaralanmaların en önde gelen sebeplerinden olan emniyet kemeri, cep telefonu, hatalı sollama, şerit ihlali, ana yol üzerinde hatalı parklar ve agresif sürücüler gyrocopterde bulunan gelişmiş kamera sistemi ile havadan tespit edilerek, denetim noktalarında bulunan Trafik Jandarması ekiplerine bildirildi.

Sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması amacıyla yapılan denetimlerde kural ihlali yapan 25 sürücüye idari yaptırım para cezası uygulandı.

Ayrıca Antalya İl Jandarma Komutanlığınca; Orman yangınları ile mücadele ve önleyici tedbirler çerçevesinde Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli şekilde ormanlık alanlarda asayiş ve komando timleri yaya ve motorlu olarak 7 gün 24 saat esasına göre devriye faaliyetleri icra ediliyor.

Gyrocopter hava aracı ile yangın olaylarına karşı ormanlık alanların havadan denetim ve kontrolleri yapıldı.