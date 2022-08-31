Antalya’da çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.

MOTOSİKLETİ ÇALINAN GENÇ HIRSIZIN BULUNMASINI İSTİYOR MOTOSİKLETİ ÇALINAN GENÇ HIRSIZIN BULUNMASINI İSTİYOR

Antalya’da çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.

Yangın, bugün saat 12.00 sıralarında Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi Keleklik mevkiinde başladı. Yangına; 2 jandarma asayiş timi, 1 jandarma komando timi, 8 helikopter, 7 yangın söndürme uçağı, 20 arazöz, 2 su tankeri, 2 itfaiye, 2 lastik tekerlekli kepçe ve 198 personelle müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alındı.