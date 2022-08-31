Yangın, bugün saat 12.00 sıralarında Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi Keleklik mevkiinde başladı. Yangına; 2 jandarma asayiş timi, 1 jandarma komando timi, 8 helikopter, 7 yangın söndürme uçağı, 20 arazöz, 2 su tankeri, 2 itfaiye, 2 lastik tekerlekli kepçe ve 198 personelle müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alındı.

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