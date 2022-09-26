Yangın, Gebiz Mahallesi, Akçapınar Mevki, Uçansu yolu üzerinde ormanlık alanda çıktı. Yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Serik Orman İşletme Müdürlüğü ve Gebiz İşletme Şefliğine bağlı ekipler, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı ile birlikte 2 söndürme uçağı yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren mücadele sonrası kontrol altına alınan yangında yaklaşık 5 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Park halindeki araçtan 45 bin TL çalan 2 kişi yakalandı

Park halindeki araçtan 45 bin TL çalan 2 kişi yakalandı

Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan yangında ve ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

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