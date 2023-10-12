Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Kumluca ve Finike Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki personele meslek içi eğitim verildi.

Meslek içi eğitim çalışması Ortaköy Mahallesi Alaçeşme mevkiindeki Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü çalışma alanındaki uygulama sahasında yapıldı. Antalya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Şükrü Akın Ünler, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Şube Müdürleri Tuncer Yalçın, Kemal Avşaroğlu, Şube Mühendisleri Adil Yabacı, Ali Fuat Işık, Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan, Finike Orman İşletme Müdürü Mustafa Karagöz, Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya, Kumluca ve Finike Orman İşletme Müdürlüğü teknik personeli, orman muhafaza memurları ve üretim isçileri katıldı.

Eğitimde katılımcılara ağaç kesme ve boylamaya yönelik standardizasyon esasları, iş sağlığı ve güvenliği, dikili ağaç satışı ile temel konularda uygulamalı eğitim verildi.