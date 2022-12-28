Antalya’da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çağrıldığı yerde tabancayla kalbinden vurularak öldürülen Hüseyin Uyulgan (19), memleketi Hatay’ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.

Antalya’da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çağrıldığı yerde tabancayla kalbinden vurularak öldürülen Hüseyin Uyulgan (19), memleketi Hatay’ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.

Dörtyol’dan yılbaşı eğlencelerinde davul çalmak için gittiği Antalya’da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çağrıldığı yerde tabancayla kalbinden tek kurşunla vurularak öldürülen Hüseyin Uyulgan’ın (19) cenazesi, yapılan otopsisinin ardından Dörtyol’a getirildi. Şehit Murat Öztürk Asri Mezarlığı’nda toprağa verilen Hüseyin Uyulgan’ın eniştesi, mezarının başında gözyaşı döktü.

Kayınbiraderinin hiç kimseyle bir husumetinin olmadığını söyleyen enişte Yılmaz Masum, “Daha çocuktu, yılbaşından sonra askere gidecekti. Buradan evliydi, hanımın ailesi orada yaşıyordu. Kendisi de hanımının peşinden gitti. Sana nasıl kıydılar” diyerek ağıtlar yaktı.

Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1194 sokakta meydana gelmişti. Yılbaşında eğlence merkezlerinde davul çalmak için bir süre önce Antalya’ya gittiği kaydedilen Hüseyin Uyulgan, dini nikahlı eşi İdal Yılmaz (18) ile evde otururken gelen telefon sonrasında evden çıkarak gittiği yerde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla kalbinden vurularak öldürülmüştü.