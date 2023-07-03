Antalya’da kendini polis-savcı olarak tanıtıp bir kişinin 5 bin TL nakit para ve 300 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyasını almaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği, Antalya ve Isparta illerinde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayları ile ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, yabancı uyruklu K.S. isimli şahsı arayarak kendisini polis-savcı olarak tanıtan ve adının olaylara karıştığını söyleyip, müştekiye ait 5 Bin TL para ve yaklaşık 300 Bin TL tutarındaki döviz ve ziynet eşyasını poşet içerisine koyarak kendilerine teslim etmesini isteyen şahısların, M.S. ve A.G. olduklarını tespit etti.

Şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramalarda 31 bin TL nakit para, bin 265 Riyal, 5 bin 650 Dolar, 13 adet tam altın, 3 adet bilezik, dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları ve SIM kartları ele geçirildi. Yakalanan M.S. ve A.G. sevk edildikleri adlide tutuklandı.