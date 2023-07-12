Antalya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 3 bin 366 kişi sorgulanarak, 26 aranan şahıs yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde arzını önleyerek gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla başarılı operasyonlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede metruk binalar ve evsiz şahısların bulunması muhtemel alanlarda 03-09 Temmuz tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda; 295 park ve 255 metruk yapı kontrol edildi. 45’i yabancı uyruklu olmak üzere 3 bin 366 kişi sorgulanarak 26 aranan şahıs yakalandı. 25 kişiye “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan işlem yapıldı.

13 şahsa dilencilikten işlem yapılarak, 729 araç sorgulandı. 96 araca trafik idari para cezası uygulanarak, 4 araç trafikten men edildi.