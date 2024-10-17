Antalya’da seyir halindeki motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza; Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Caferhan İpek’in kullandığı 07 BSY 162 plakalı motosikletle Kemal Güldal’ın kullandığı Opel marka 09 FR 996 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, Caferhan İpek’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: iha