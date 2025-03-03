Antalya’da motosiklet hırsızlıklarını önlemek ve suç oranlarını azaltmak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde bin 135 kişi sorgulanırken, 5 çalıntı motosiklete el konuldu. Kurallara uymayan 2 motosiklet trafikten men edilirken, 103 araca idari para cezası uygulandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet hırsızlıkları ve motosikletlerin karıştığı suçların önlenmesine yönelik geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, 86 ekip ve 159 personelin katılımıyla il genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerde, 37 farklı noktada uygulama yapıldı. Çalışmalarda bin 135 kişi sorgulanırken, 802 motosiklet ve 241 araç kontrol edildi. Ayrıca, 27 iş yeri denetlendi.

Denetimlerde, 1 aranan şahıs yakalanırken, çalıntı veya hacizli olduğu tespit edilen 5 motosiklete el konuldu. Kurallara uymayan 2 motosiklet trafikten men edilirken, toplamda 103 araca idari para cezası uygulandı.