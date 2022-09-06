Kaza, saat 03.15 sıralarında Sinanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Tolga K. idaresindeki 07 LA 905 plakalı motosiklet, Tekelioğlu Caddesine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Motosikletin refüje çarpması sonucu, Tolga K. ve yolcu Rıdvan U. yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, ağır yaralı Tolga K. ve Rıdvan U.’yu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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