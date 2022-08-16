Antalya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ile arkasındaki yolcu, motosikletiyle yola savruldu. Kazada sürücü ve arkasındaki kadın ağır yaralandı.

Antalya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ile arkasındaki yolcu, motosikletiyle yola savruldu. Kazada sürücü ve arkasındaki kadın ağır yaralandı.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde gece saat 01.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Ç. idaresindeki 48 VK 422 plakalı motosiklet sürücüsü trafik uygulama noktasına yaklaşık 70 metre kala direksiyon hakimiyetini kaybedip motosikletle birlikte düştü. Sürücü ve motosiklette bulunan kadın yolcu Pakize İ. yola savruldu. Motosiklet sürüklenerek uygulama noktasında bekleyen, Hüseyin Sayın idaresindeki 07 ERE 75 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet kullanılmaz hale gelirken, motosiklet sürücüsü Serkan Ç. ve Pakize İ., ağır yaralandı. Motosikletin bagaj kısmında ise alkol şişeleri dikkat çekti.

Çevredeki vatandaşların durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Geçici olarak bir şeridi trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan otomobil ve motosikletin karayolundan çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.