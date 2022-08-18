Antalya’da kazaya karışan otomobile, arkadan çarptığı iddia edilen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Antalya’da kazaya karışan otomobile, arkadan çarptığı iddia edilen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Sakıp Sabancı bulvarı alt geçit çıkışında sabaha karşı saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H. K. idaresindeki 07 DDH 61 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek alt geçit çıkışında bariyerlere çarparak tek taraflı kaza yaptı. Arkadan gelen 07 T 4380 plakalı ticari taksi sürücüsü Hüseyin G.’nin yavaşlamasıyla 07 ZA 612 plakalı motosiklet sürücüsü Necip Murat ., araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Motosiklet ise kullanılmaz hale geldi.

Çevredeki vatandaşların durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akdeniz üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Geçici olarak bir şeridi trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan otomobil ve motosikletin karayolundan çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.