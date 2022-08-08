Antalya’da Motosikletli Trafik Jandarması Timleri (Hızır) tarafından motosiklet kazalarını önlemeye yönelik denetimlerde 320 sürücüye toplamda 260 bin TL ceza yazılırken, 70 motosiklet trafikten men edildi.

Antalya’da Motosikletli Trafik Jandarması Timleri (Hızır) tarafından motosiklet kazalarını önlemeye yönelik denetimlerde 320 sürücüye toplamda 260 bin TL ceza yazılırken, 70 motosiklet trafikten men edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce planlanan özel denetim çerçevesinde Antalya merkez ve ilçelerinde motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli scooter denetimleri yapıldı.

320 sürücüye 260 bin TL ceza

Motosiklet kullanımı ve buna bağlı olarak kazaları önlemek için güvenli sistem yaklaşımı çerçevesinde etkin, sürekli ve farkındalık oluşturan denetimler, sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu geliştirmek amacıyla Motosikletli Trafik Jandarması Timleri tarafından yapıldı. Antalya genelinde yapılan denetimler sonucu; kask kullanmayan, plaka takmayan ve diğer kurallara uymayan 320 sürücüye toplamda 260 bin TL idari yaptırım para cezası uygulanırken, 70 motosiklet trafikten men edildi.